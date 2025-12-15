AlbaLinkは12月10日、「節税対策に関する意識調査」の結果を発表した。調査は12月1日〜2日、社会人の男女500人(女性319人/男性181人)を対象にインターネットで行われた。調査によると、何らかの節税対策を「している」人は実に96.6%。現在行っている節税対策を教えてもらったところ、「ふるさと納税」(61.4%)が断トツの1位に。以下、2位「生命保険料控除」(36.6%)、3位「医療費控除」(23.0%)、4位「住宅ローン控除」(13.0%)、5位「