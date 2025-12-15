世間一般において、「年収1000万円」という数字は一つの到達点であり、成功者の証だ。国税庁のデータを見ても、このラインを超えるのは給与所得者の上位6.2%に過ぎない。「これだけ稼げば、将来安泰で優雅な生活が待っている」――多くの人がそう信じているかもしれないが、現実はそう単純ではない。「高年収貧乏」という言葉が囁かれる昨今、稼いでも稼いでも資産が増えない人々が大量に存在しているからだ。一方で、ごく普通の会