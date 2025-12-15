参政党は次の衆議院選挙へ向け、石川1区に公認候補として、党の副幹事長を務める川裕一郎氏の擁立を発表しました。参政党石川県連は15日、金沢市で会見を開き、今後の選挙の公認候補予定者を発表しました。このうち、次の衆院選では、石川1区に党の副幹事長を務める川裕一郎氏が、公認候補として出馬する予定です。川 裕一郎 氏：「消費税の減税、これによって国民の生活が豊かになっていって、そして中小企業はもちろん、活気よく