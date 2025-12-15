【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の佐藤二朗が「第50回報知映画賞」助演男優賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】佐藤二朗がメッセージを送った結婚した“愛娘”◆佐藤二朗、ビデオメッセージでらしさ全開映画「爆弾」での演技が評価され受賞した佐藤は撮影のため会場に足を運ぶことができず、ビデオメッセージでの参加となった。代わりに登壇した株式会社BS藤取締役の臼井裕詞氏は本読みの際の「痛烈に覚