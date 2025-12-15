【モデルプレス＝2025/12/15】モデルの近藤千尋が12月15日、自身のInstagramを更新。家族5人でのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】35歳3児の母モデル「幸せが詰まってる」芸人夫＆娘たちとの誕生日ショット◆近藤千尋、バースデーに家族5人ショット公開同日誕生日を迎えた近藤。「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場 不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と、夫でお笑いコンビ・ジャング