セブン‐イレブンは、ご褒美おむすびシリーズ第2弾として、「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」と「ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ」の2商品を、12月14日(日)から全国の店舗で順次発売している。価格は「炭火焼牛カルビ」が税込354.24円、「照焼チキンガーリックマヨネーズ」が税込321.84円。本シリーズは、寒さが厳しくなる冬季に合わせて開発された「温めておいしいおむすび」の新商品。9月に発売した「旨さ相盛