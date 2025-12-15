岡山市の新アリーナ完成イメージ 岡山市が計画している新アリーナ。「なぜ今必要なのか」との市民の声もある中、事業化の是非を問う補正予算案が17日に市議会で採決されます。計画を考える上でのポイントを整理しました。 岡山市は北区野田に約280億円をかけて最大1万席のアリーナの整備を計画しています。市民からは整備の必要性を問う声も上がっています。 （80代）「『これをどうして急い