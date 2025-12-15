忙しい毎日の終わりに、心と身体をやさしくほどくリラックスアイテム「ねおちスト」から、待望の抹茶バージョンが登場します。日本ならではの抹茶の香りと、じんわり広がる温もりが、眠る前のひとときを“とろける癒し時間”へと導いてくれる新作。睡眠前のリラックスタイムはもちろん、移動中や旅先でも使いやすく、頑張る大人の女性に寄り添う存在として注目されています。 耳を温める新発想リラックス 「ねおちスト」