JOURNALSTANDARDとJOURNALSTANDARDrelumeから、Levi’s®別注コレクションの最新ビジュアルが公開されました。注目は、アーカイブに存在しない“ブラックスエードTYPE1”。クラシックな背景を大切にしながら、現代の感性で再構築された特別な一着です。デニムとは異なる素材感が生む新しい表情は、装いに静かな存在感を与えてくれます。 唯一無二のブラックスエードTYPE1 【TYPE Ⅰ LEATHER TRUCKER