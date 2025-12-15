女性2人を売春目的で風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで逮捕された男性（33）について、東京地検はきょう（15日）付けで不起訴としました。東京地検は「関係証拠を踏まえたうえで、不起訴処分とした」としています。