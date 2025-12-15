自民党と日本維新の会は安全保障に関する協議体の初会合を開き、戦闘を目的としない5類型の武器に限って輸出を認める現在のルール撤廃に向け、来年2月にも与党案をとりまとめる方針を確認しました。自民党と日本維新の会は連立合意に基づいて、来年の通常国会で「戦闘を目的としない5類型の武器に限って輸出を認める現在のルールを撤廃する」ことで合意しています。きょうの初会合では、このルール撤廃に向けて詳細な制度設計を進