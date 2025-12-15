ミスアクション2025グランプリに輝いた輪湖チロルが15日、都内で行われた写真集『チロル、解禁。』の発売イベントに登場。インタビューの様子や写真の内容が届いた。黒い水着姿で登場し、さまざまなポーズを決めた。写真集では美ボディを惜しげもなく披露し、「夜の草むらみたいなところにほぼ裸みたいな恰好で寝てメチャ背中がチクチクした記憶がある」と明かした。「基本的にはNGナシで、打ち合わせの中で自分の身体をきれいに