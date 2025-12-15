大学のキャンパスにとどまる多くの学生たち。これは、日本からの留学生も多く在籍するアメリカの名門私立大学で11人が死傷した銃撃事件発生直後の様子です。一方、教室内にいた学生たちは、入り口付近に机と椅子でバリケードを作り、身を寄せ合いながら救助をじっと待ち続けていました。銃撃事件が起きたのは現地13日夕方。アメリカ東部ロードアイランド州のプロビデンスにあるブラウン大学でのことでした。地元警察によりますと、