グラビアアイドルの山田あい（22）が15日までに、インスタグラムを更新。写真集撮影のオフショットを公開した。23日にファースト写真集「Ohaa〜i！」を発売する山田は「撮影したのが懐かしく感じる」と、街中でめくれた上着からエメラルドグリーンのビキニ姿で胸元があらわになったオフショットを投稿した。フォロワーからは「その色似合います」「美しい小麦肌」「あいさんがかわいいのは変わらない」「芸術的な美しさ」「なんて