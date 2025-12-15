中央経済政策会議が10日から11日にかけて北京で開催された。会議は、来年の経済政策の方向性において、「安定の中で成長」「質的向上と効率向上」を堅持する方針を明確に打ち出した。「質的向上と効率向上」という表現は従来と何が異なるのか。来年の経済政策の基本方針――「安定の中で成長」「質的向上と効率向上」招聯主席研究員、上海金融・発展実験室副主任の董希●（ドン・シーミアオ、●は「水」三つ）氏によると、今回の会