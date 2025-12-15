高校野球の強豪として知られる福岡県八女市の西日本短大付属高は15日、野球部の西村慎太郎監督（54）を10月に解任していたことを明らかにした。「野球部の監督業務に関する就業規則違反」があったと説明している。西村氏側は処分に不服を申し立てており、双方の代理人弁護士が協議しているという。同校によると、西村氏は社会科教諭としての勤務は続け、授業も行っている。野球部は現在、高原典一コーチが監督代行を務めている