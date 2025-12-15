今回の「もっとホークス」は、6日に北九州市民球場で行われたプロ野球の引退選手のセレモニーを兼ねた特別試合「THELASTGAME2025」についてです。23選手が参加。ソフトバンクでプレーした選手では、昨季限りで現役を引退した真砂勇介（31）と二保旭（35）、古川侑利（30）、渡邊佑樹（30）の4人が出場し、野球を心から楽しむ姿をファンに見せました。（記事・濱口妙華、写真・星野楽） プロ野球の世界は華々しい。