鶴岡市によりますと、15日の午後2時5分ごろ、山形県鶴岡市由良二丁目地内でクマ1頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】鶴岡市由良でクマの目撃相次ぐ近くには保育園も市が注意呼びかけ（山形） その後、クマは山のほうに歩いていったということです。 また、由良二丁目地内では、午後4時5分ごろにも子グマ1頭（体長不明）が目撃されました。 その後のクマの行方はわかっていません。 市は注意を呼びかけていま