元北九州市長の末吉興一氏の死去を受け、自民党の麻生太郎副総裁は15日、追悼のコメントを出した。「突然の訃報に驚きを禁じ得ません。北九州、筑豊の発展に始まり、その後は日本全体の再興に2人で力を合わせ取り組んできました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ。末吉氏は5期20年にわたり市長を務め、北九州空港や門司港レトロ地区など数々の大型開発や社会基盤整備を手がけた。市長退任後、麻生氏が外相だっ