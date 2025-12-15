ブンデスリーガ首位を独走するバイエルンは現地14日、ホームでマインツと対戦。降格圏に沈む相手にリードを許すも、87分のハリー・ケインによるPKで追いつき、２−２と辛うじて敗戦を免れた。ホームで最下位に大苦戦とあって、ドイツメディアのバイエルンに対する評価は非常に厳しいもの。『ビルト』紙はCBのキム・ミンジェと右SBのヨシップ・スタニシッチに「５」と最低評価をつけている（編集部・注／同紙の採点は１が最高で