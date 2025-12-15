年の瀬の火災を防ごうと、「京の台所」で消防による一斉防火点検が行われました。「火の用心」のたすきをかけた消防署員らが一軒ずつ店を回ります。京都の錦市場商店街では、年越しや迎春準備で多くの市民や観光客が集まる年の瀬の火災を防ごうと、店舗を対象にした一斉防火点検が行われました。中京消防署の署員や地元の消防団が消火器の正しい使い方を説明したほか、モバイルバッテリーの発火による火災が相次いでいること