兵庫県が「地球上最悪の侵略的植物」への対策を強化します。兵庫県は、特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」と「クビアカツヤカミキリ」の拡大防止のための対策本部を、今年８月に設置し、地域ごとの状況把握などを進めています。除去しても根や茎が残っているとすぐに繁殖してしまうため「地球上最悪の侵略的植物」とも呼ばれる「ナガエツルノゲイトウ」は、県内１６の市と町に分布していて、対策本部が設置されてからも西