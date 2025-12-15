柏崎刈羽原発から半径5km以内に住む住民らの団体が花角知事の再稼働容認判断に対し、「事故時の避難の安全性が整っていない」などとして抗議文を送りました。 『柏崎刈羽PAZ住民の会』のメンバーは先週、花角知事などに抗議文を送りました。避難の安全性の観点から再稼働を容認する判断を批判しています。 ■住民の会メンバー 「能登半島地震を見たときにやっぱり危ないな、一番危険性を感じました。交通渋滞(