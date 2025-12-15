浜松市議会の議員定数について議論を行っている市議会の議会改革検討会議は12月15日、現在の46人から44人に2議席減らす方針を決めました。浜松市議会では、2024年の行政区再編に伴い、2027年の市議選から議員定数を減らすという議論を行ってきました。 15日開かれた議会改革検討会議では、各会派から具体的な削減案について示されました。委員からは「一票の格差」を是正する観点から、現在定数3の天竜区を1議席減らすことに加え