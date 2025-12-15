広島市は原爆供養塔の遺骨について、初めて行った”遺髪”のDNA型鑑定で身元を特定したと発表しました。■遺族 梶山修治さん「初枝として認められたということ、立証できたことは本当によかったなと。」身元が判明したのは、13歳で被爆し亡くなった梶山初枝さんです。平和公園の原爆供養塔には、引き取り手のない約7万の遺骨が納められています。このうち812人は、名前などが分かっていながら遺族が見つかっていませんでした。20