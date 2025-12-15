地域医療を支える病院の廃院の差し止めを求めて、職員らが意見書を提出しました。申立書などによりますと、京都市中京区にある「京都新町病院」は「京都逓信病院」が前身で、回復期の高齢者を対象に医療を提供してきました。しかし、運営する医療法人は今年１０月、経営状況の悪化などを理由に廃院する方針を職員に通知。職員らは十分な説明なしに、地域医療を奪うことになると訴えていました。いまも病院を利用する地元の