姫路市の養鶏場で、鳥インフルエンザの疑いです。兵庫県によりますと、１２月１５日午前９時ごろ、姫路市内で卵を採るためのニワトリを飼育する農場から「死んだニワトリの数が増えた」と県に通報がありました。姫路家畜保健衛生所が簡易検査をしたところ、死んだ８羽すべてから鳥インフルエンザの陽性が確認されたということです。姫路家畜保健衛生所は、ＰＣＲ検査を実施中で、１６日午前に結果が判明する見通しです。陽