兵庫県姫路市の養鶏場で15日、死んだニワトリ8羽に鳥インフルエンザの疑いのあることが分かりました。兵庫県によりますと、15日午前9時ごろ、姫路市内で卵をとるためのニワトリを飼育する農場から「死んだニワトリの数が増えた」と県に通報がありました。姫路家畜保健衛生所が簡易検査をしたところ、死んだ8羽すべてから鳥インフルエンザの陽性が確認されたということです。家畜保健衛生所はPCR検査を実施中で、16日午前に結