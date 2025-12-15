若者に支援を行うNPO法人D×Pが会見を開き、物価高などにより食事の回数を減らすなど困窮する若者の実情を訴えました。学生など若者に食料支援などを行うNPO法人D×Pは、この法人の若者向けオンライン相談「ユキサキチャット」の利用者440人が今年11月に回答した奨学金や食費についてのアンケート結果を公表しました今回の調査では、物価高などにより、1年前よりも食費が増加したと回答した人が76.0％にのぼり、40％以上の人が1年