お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月15日の放送は、著書『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』が発売中の、諏訪中央病院名誉院長・鎌田實氏を招き、本の内容を伺った。 大竹「もう、自分だって何冊出したか覚えてないよね？」 鎌田「160冊ぐらいですか」 大竹「頭おかしいんじゃない？じ