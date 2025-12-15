長嶋万記（４４＝静岡）が１５日、出場予定だった大村Ｇ?クイーンズクライマックス（２６日開幕）、鳴門ＰＧ?スピードクイーンメモリアル（来年２月２４日開幕）を公傷により欠場することが発表された。長嶋は１１月１４日に行われた下関一般戦の優勝戦で１着。その後、福岡Ｇ?レディースチャンピオンに出場予定だったが、私傷病のため出場を取り消していた。長嶋の欠場に伴い、クイーンズクライマックシリーズは平川香織、