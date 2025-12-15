【しまむら：「ポケモン」寝具・インテリア】 12月17日15時 発売予定（オンラインストア） 価格：649円～ しまむらは、「ポケットモンスター（ポケモン）」の寝具・インテリアをオンラインストアにて12月17日15時より販売する。価格は枕カバーが649円など。 「ポケットモンスター」よりピカチュウ、カビゴン、ゲンガー、ミミッキュといったポケ