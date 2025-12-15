今日は買い物に行けない……。そんなときにも頼りになるのが、いつもの常備野菜。じゃがいも、玉ねぎ、にんじんのどれかひとつがあればOK！ 素材の持ち味をそのままいかした3品は、もう一品ほしいときにも、野菜をプラスしたいときにも気軽な助けになります。『にんじんとツナのナムル』のレシピ材料（2人分）にんじん……1本（約150g） ツナ缶詰（水煮・70g入り）……1缶 塩……小さじ1/4 〈A〉 にんにくのすりおろし……少々