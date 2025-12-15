「教育の海外展開や介護福祉・保育施設にまつわる他社との協業など、国の根幹を支える事業を磨いていきたい」─。こう語るのは学研ホールディングス社長の宮原博昭氏。同社は絵本や図鑑、学習参考書・問題集、教科書などの出版物、学研教室や進学塾といった教育事業が有名だが、その一方でサービス付き高齢者向け住宅や認知症グループホームといった医療福祉事業の２本柱経営を展開している。社長就任から