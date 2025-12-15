この時期恒例の「早春の味」の話題です。北九州市で15日、おせち料理などに使われるブランド食材「合馬（おうま）たけのこ」の出荷が始まりました。 北九州市小倉南区の出荷場には、合馬地区で収穫されたタケノコが持ち込まれました。合馬地区特産の「合馬たけのこ」は軟らかく、えぐみが少ないのが特徴で、料亭などで高級食材として利用されています。JA北九によりますと、タケノコは表年と裏年が交互にあり、通常の表年の初出