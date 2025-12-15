地元の魅力を発信しようと高知県高知市の生徒たちが大手コンビニエンスストアと共同開発した新商品をお披露目しました。12月15日、県庁を訪問したのは高知市の土佐山学舎7年生の生徒3人とローソン高知の大川智行社長などです。土佐山学舎とローソン高知が共同開発したのは「ゆず香るおにぎりセット」で、土佐山のユズ果汁のジュレがかかった竜田揚げや県産ユズを使った「ゆずなます」などが入ったおにぎりセットです。