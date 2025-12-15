ドル円、クロス円再び軟調な動きにドル円１５５．００付近＝ロンドン為替 ロンドン序盤、根強い円買いの動きがみられている。ドル円は再び155円台割れへと軟化。ユーロ円も182円割れ水準となっている。 USD/JPY154.98EUR/JPY181.99GBP/JPY207.39