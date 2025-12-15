東京時間17:53現在 香港ハンセン指数 25628.88（-347.91-1.34%） 中国上海総合指数 3867.92（-21.43-0.55%） 台湾加権指数 27866.94（-331.08-1.17%） 韓国総合株価指数 4090.59（-76.57-1.84%） 豪ＡＳＸ２００指数 8635.04（-62.23-0.72%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85225.25（-42.41-0.05%） １５日のアジア株は総じて下落。前週末の米国株の下げが売りにつながった。ナスダッ