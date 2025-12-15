ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１、伊６７ｂｐ縮小傾向が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%） ドイツ2.843 フランス3.553（+71） イタリア3.514（+67） スペイン3.281（+44） オランダ2.974（+13） ギリシャ3.433（+59） ポルトガル3.145（+30） ベルギー3.325（+48） オーストリア3.094（+25） アイルランド