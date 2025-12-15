高知地検の新しい検事正に東京高等検察庁検事を務めた石井壯治検事正が着任し、矯正、保護、福祉等の関係機関と良好な関係を維持・強化していきたいと意欲を見せました。高知地検の検事正に12月10日付けで着任したのは石井壯治氏（56歳）です。石井検事正は千葉県出身で東京大学法学部を卒業後、東京高等検察庁検事や京都地検次席検事などを歴任し、おもな捜査では名古屋地下鉄談合事件などを担当しました。石井検事正は会見で、県