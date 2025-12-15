共産党は次の衆議院選挙の比例・四国ブロックに公認候補として新人の中根耕作氏を擁立すると発表しました。次の衆議院選挙・比例・四国ブロックに出馬を表明したのは 共産党の新人で党の四国ブロック国政対策委員長の中根耕作氏（44歳）です。中根氏は高市政権の物価高騰対策についておこめ券の配布や子供への給付金などは一過性だと批判し、暮らしを守るために効果のある施策が必要だと訴えました。■中根氏「物価高のなかで実質