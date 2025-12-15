高校生たちが建設業に関するクイズに挑戦する大会が12月14日、高知県高知市で開かれました。高知市のセリーズで開かれたのは、建設業に関する高校生のクイズ大会「高知県コンストラクション甲子園」です。この大会は、未来の担い手不足の解消を目指して、子どもたちに、もっと建設業について知ってもらおうと、県建設業協会が今回初めておこなったものです。大会には県内の高校生30人が参加。3人1組がチームとなり、力