福岡市の「PayPayドーム」で男女2人が刺された事件。15日、30歳の男が逮捕されました。刺された男性はアイドルグループ・HKT48のイベントスタッフで、男は「殺そうと思って刺した」と話しているということです。■男に声かけると…突然、左胸刺される殺人未遂の疑いで逮捕された無職の山口直也容疑者（30）。その自宅は福岡県糸島市。現場から15キロほど離れた場所でした。干されていたのは「福岡ソフトバンクホークス」の優勝記念