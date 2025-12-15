国内で初めて、空港で手荷物などを牽引する車両の自動運転が実用化されました。荷物を入れたコンテナを先頭で引っ張る空港でおなじみの白い牽引車。これまで運転席には必ず人が乗っていましたが、15日から運転席に人が乗らずに空港内を行き来する自動運転の牽引車が羽田空港と成田空港で実用化されました。決められたエリア内であれば人は遠隔でモニターを使って監視するのみとなっています。航空需要が活発な中、乗客の手荷物や貨