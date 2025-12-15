シドニーで発生した銃撃事件の容疑者の1人が、過去に過激派組織「イスラム国」の関連組織と関わりがあった可能性が出てきました。オーストラリア・シドニーのボンダイビーチ付近で14日に発生した銃撃事件で、地元警察はこれまでに10歳の少女を含む15人が死亡、40人以上がけがをしたと公表しています。容疑者の2人は親子で、50歳の父親は警察に射殺され、24歳の息子は治療中です。地元メディアは、現場にいた男性が容疑者の背後に回