週明け１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比９８円９５銭（０・２３％）高の４万３５７６円６２銭だった。２営業日連続で値上がりし、最高値を更新した。３３３銘柄のうち６割超にあたる２１６銘柄が上昇した。鉄道を含む陸運や小売りなど内需関連の銘柄の上昇が寄与した。日本銀行が今週の金融政策決定会合で利上げをするとの観測から、銀行株にも買い注文が入った。プライ