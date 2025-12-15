卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港では、男女ともに世界ランク1位の選手が棄権するという異例の事態となりました。女子世界ランク1位の孫穎莎選手は、準々決勝で長粼美柚選手にストレート勝利を収め強さを見せつけます。しかし、日本時間13日に行われた準決勝での中国対決では、孫穎莎選手が試合の途中で左足を治療する場面も。第5ゲーム2-3の劣勢で終えたところで棄権。準決勝で姿を消しました。その直後に行われ