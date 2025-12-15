12月11日（木）に放送された『徹子の部屋』には、今年芸歴55年を迎える麻実れいが出演し、家族とのエピソードを語った。【映像】45歳で晩婚2児の継母になった宝塚の元トップスターが再婚時に伝えたこと宝塚歌劇団雪組男役トップスターとして活躍し、退団後は舞台俳優として数々の作品に出演している麻実。プライベートでは45歳で結婚し、2人の男の子の母親になった。夫には前妻との間に生まれた小学生の息子がおり、麻実は前妻が