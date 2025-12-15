値上げの波は、お正月のおせち料理にも追い打ちをかけています。帝国データバンクが全国のデパート、スーパー、コンビニなどを対象に行った調査では、おせち料理の平均価格は3～4人前サイズの3段重の価格で2万9098円と、前年に比べ1054円上昇しました。原材料価格の高騰や配送費用の上昇などが、物価高の要因です。お正月食材の価格の上昇を食材ごとに見ていくと、数の子は12％、冷凍のタコ