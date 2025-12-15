メルテックのスノーブラシ「スノッキー SNB-16」が6%OFFの3,073円になっている。 車両に積もった雪を落とすための製品。降雪地域での撮影に備えて、車に積んでおきたいアイテムの1つだ。3分割の組み立て式で、使わないときはコンパクトに収納できるため、車内に常備しておいてもかさばらなさそうだ。 長さは1,050～1,250mmの範囲で、3段階の調節が可能。ルーフやボンネットなど車両の各部位に合わ